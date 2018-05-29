Harran GAP STEM Merkezi için imzalar atıldı

GAP Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın arasında imzalanan protokolle ilk adımı atılan Harran GAP STEM, bölge için özellikle tarım teknolojilerine dönük önemli çalışmalara imza atacak. STEM teknolojisinin, matematik ve fizik gibi konuların daha kolay bir şekilde anlatılması maksadıyla ortaya çıkan bir eğitim sistemi olduğunu belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Çocukların sürekli dikkatlerinin dağılmasındandolayı çağımızda teknolojinin gelişmesiyle, STEM tekniği kullanılarak öğrencilere en iyi şekilde Fizik, Kimya ve Matematik gibi mühendislik alanlarında eğitimler verilmektedir. Klasik yöntemde çocuk sınıfta oturur, öğretmen matematik anlatır, çocuklar çözmeye çalışır. Biz ise burada STEM teknolojisini kullanarak robot ve özellikle de grafik teknolojisiyle öğrencilere en iyi şekilde bilgi vermeyi sağlayacağız. Bu konuda eğitimcilerimizin birikimlerinden yararlanılarak, normal şekilde anlatılan konularuygulama içeriği ile anlatılacak. STEM teknolojisi önümüzdeki yıllarda ülke genelinde daha da yaygınlaşacaktır. Bu nedenle üniversite olarak, GAP Kalkınma İdaresinin de desteğiyle hemen harekete geçip, hazırlıklarımıza başladık. STEM projesinin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

GAP Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ise, “Eğitimde yeni bir yaklaşım olan STEM teknolojisini bölgede kullanımını yaygınlaştırmak için böyle bir fırsat bulmuş olduk. GAP İdaresinin Şanlıurfa’dan sonra 9 ilde uygulamaya koyacağı STEM merkezleri için pilot uygulama olan Harran GAP STEM için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca gezici bilim aracı ile en dezavantajlı bölgelere ve köylere ulaşarak GAP bölgesinde önemli bir eğitim devrimine imza atmayı hedeflemekteyiz. Harran Üniversitesi Rektörlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür eder, eğitimlerin verimli geçmesini dilerim” diye konuştu.

Harran GAP STEM Merkezinde ne tür eğitimler olacak.

Harran GAP STEM Merkezinde küçük yaş grupları için Basit Makineler, Kodlama, 3 Boyutlu öğretim atölyesi, farklı yaş grupları ile de Drone Takip ve Modelleme, 3D Tasarım ve Basım kursları olacak. Yaz ayı ortalarına doğru başlayacak olan eğitimlerin, öğrenci ve öğretmenlere açık olduğu ve Harran Üniversitesinin Yenişehir Kampüsündeki HARÜSEM binasından detaylı bilgi alınabileceği belirtildi.