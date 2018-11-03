Harran Kültür Merkezi hizmete açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Harran Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Merkez ve ilçelerde spor kompleksleri, kapalı semt pazarları, sosyal tesis ve mesire alanları yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek'te yaptığı kültür merkezinin ardından Harran'da 7 bin 715 metrekarelik alan üzerine yapmış olduğu kültür merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, belediye meclis üyeleri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Harran şehir tasarım planı yapılıyor

Açılıştaki konuşmasında Harran'ı el birliği ile bölgenin turizm merkezi haline getireceklerini belirten Çiftçi, "Harran bilim, kültür, tarih ün salmış bir ilçemiz. 5 bin yıllık yerleşim ve medeniyet tarihiyle marka bir ilçe haline gelmesini istiyoruz. Harran tarihi bir şehir ve bir kültür varlığı olarak sit alanından oluşmakta. İlçe belediyemiz ve kaymakamlığımızla birlikte Harran'a koruma planı yapıldı. Daha sonra uygulamalı imar planı, şimdi şehir tasarım planı yapılıyor. Artık Harran'da hangi tesisin nerede yapılacağı izinleri alınmış ve planlamalar belirlenmiştir. Son bir yılda Harran'da Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok projenin temeli atıldı. Bir kaç ay içerisinde de yaptığımız tüm çalışmaların açılışlarını sırası yapacağız" dedi.

“13 ilçemizin sorumluluğunu taşıyoruz”

Halkı için çalışan bir belediye olduklarını ifade eden Çiftçi, "Bu güzel ilçeyi hep birlikte yaptığımız çalışmalarla yeni bir döneme hazırlamış olacağız. Harran kırsalda birçok yol çalışması yaptık. Toplam yol olarak 486 kilometre yol ağı yaptık. 107 mahallemizi birbirine bağlayan bu yolda birinci kat asfalt yol yapımı son 3 yılda 243 kilometre yaptık. İkinci kat olarak 181 kilometre yapıldı. Stabilize olarak da 331 kilometre yol güzel ilçemiz Harran'a yapıldı. AK belediyeler yapmış oldukları icraatlarla her zaman ön plandalar. Bizim belediyeler olarak teşkilatlarımızla birlikte bir bütünlük içerisinde her zaman insanı mutlu etmek vardır. Halkımızın standardını yükselttiğimizde mutlu olan bir belediyeyiz. Halkı için çalışan bir belediyeyiz. 13 ilçemizde olduğu gibi Harran'da da çalışmalarımız halkın takdirini toplamış durumda. Beton yol uygulamamız da Harran'da da planlamaya alındı. İlçelerimiz hepsi bizim için değerlidir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizin sorumluluğunu taşıyoruz" şeklinde konuştu.

“Harran bölgenin parlayan yıldızı olacak”

Kültür merkezinin gençler için çok faydalı olacağına değinen Çiftçi, "Harran tarihi bir şehir olması sebebiyle çok önemli faaliyetlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şehrin gelişmesi kültür merkezlerinde yetişen gençlerimizle mümkündür. Harran'da kültürel faaliyetler, gençlik faaliyetleri ve şehir parklarının olması gerekiyor. Harran'da turizm otogarının, otoparkların, semt pazarlarının artık bu ilçeye hizmet vermesi gerekmektedir. Tarihimizin, ecdadımızın bize bırakmış olduğu bu kadim şehri el birliği ile yarınlara ve bölgenin parlayan yıldızı olarak geleceğe taşıyacağız. Bunu birlik ve beraberlik içinde yaptık ve yapıyoruz. Bizler doğru projeleri doğru zamanda yapma uğraşı içerisindeyiz. 800 bilim adamına ev sahipliği yapan bir Harran var. Buradaki eğitim alanlarında, dersliklerde, bilim atölyelerinde, çok amaçlı salonlarında birçok bilim, sanat ve kültür adamının yetişmesini istiyoruz. Biz çocuklarımıza doğru eğitimi verirsek onlar bu birikimi geleceğe taşıyabilecek noktaya gelebilirler. Bu merkezin yapılmasında emeği geçen Büyükşehir belediyemiz kadrolarındaki tüm ekibe teşekkür ediyorum. Kültür Merkezimizin Harran'a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik ile Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Çiftçi'ye kültür merkezinin ilçeye kazandırılmasına vesile oldukları için teşekkür etti.

Açılışın ardından kültür Merkezi'ni inceleyen Çiftçi, ardından beraberindekilerle Harran Belediyesi Mesire Alanının açılışını da gerçekleştirdi.

Harran Kültür Merkezi, fuaye alanı, derslikler, atölyeler, çok amaçlı salonlar, otopark olmak üzere 14 bin 75 metrekarelik kapalı alan ve 6 bin 240 metrekarelik açık alandan oluşuyor.