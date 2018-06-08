Harran otogarının temeli atıldı

Gerçekleştirilen temel atma töreninde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Hiç bir sözü, vaadi, projesi ve ufku olmayan kadrolar, bizleri karalamaya çalışıyorlar. Bunlara gelmemek lazım. AK Parti hepimizin evi, AK Parti Halkın Partisidir. Bu yapılan karalamalardan bir şey çıkmayacağını belirtmek istiyorum. AK Partide teşkilatları ve belediyeleri, adayları, aday adayları ve bize güvenen tüm halkımızla bir seçim kampanyasını yürütüyoruz. 13 ilçede bin 400 mahallenin sorumluluğu bizde ve buraları gezdiğimizde çok da güzel olumlu bir destek var. Allah’ın izni ile bu destek karşılıksız kalmayacak ve yeni dönemde daha etkili bir hükumet olacak. Uzmanlar tarafından bakanlıklar gerçekleştirilecek. Seçmiş olduğumuz milletvekilleri yasama anlamında mecliste ülkemizin önünü açacak yasaları yaparak cumhurbaşkanımızın önünü açacak olan çalışmalar yapacaktır. AK Parti öncesi olan iktidarlarda ve belediyelerde terminal, kültür merkezi, gençlik merkezi, sosyal tesisler, yüzme havuzları ve içme suyu arıtma tesisleri yapamazdı. Şimdi buranın temelini atarken sayın bakanımız Suruç’ta içme suyu arıtma tesisinin temelini atıyoruz. Aynı şekilde geçen gün Birecik’te içme suyu arıtma tesisin ve doğal gazın temelini attık. Daha önce çukurunu kapatamayan, temizliğini yapamayan belediyeler bu hükumet döneminde gücünü cumhurbaşkanından, bakanlarından ve milletvekillerinden, teşkilatından alarak bir bütün içinde hizmet atağını gerçekleştirdi" dedi.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ise, 6 bini merkez olmak üzere köylerle birlikte 63 bin nüfusa sahip ilçenin yeni bir otogara kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Harran’ın kalesi, üniversitesi ve Ulu Cami, kümbet evleri, antik şehri gibi çok sayıda tarihi bir hazineye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Özyavuz, dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgili odağı olan ilçenin yeni otogarı ile zenginliklerine ayrı bir değer kattığını kaydetti.

İlçenin adına yakışır otogarın halkın ulaşım konforunu arttıracağını vurgulayan Özyavuz, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti.