Harran Ovası’nın karasaban ustası teknolojiye direniyor

Şanlıurfa’da ahşap oymacılığı mesleğini 38 yıldır sürdüren 53 yaşındaki marangoz Abdurrahman Öğretmen, ahşap oymacılığı mesleğinin kendisine babadan kaldığını ifade etti. Bir zamanlar, Harran Ovası’nda öküz ve atların arkasına bağlanarak kullanılan karasabanları kendisinin yaptığını aktaran Öğretmen, teknolojinin gelişmesiyle karasabana rağbetin kalmadığını söyledi. Aile geçimine katkı sağlamak için teknolojiye direnen marangoz ustası, şimdilerde çoğunlukla tahta mutfak eşyası yaparak geçimini sağlıyor.

Kıraathane tabureleri, ekmek tahtası, fırın küreği, doğrama tahtası ve kürek gibi malzemeler yapan marangoz ustası Öğretmen, meslekte geçen 38 yılın ardından ahşap oymacılığı mesleğini gücünün yettiği kadar sürdüreceğini belirtti.

Baba mesleğine 15 yaşında başladığını ve halen sürdürdüğünü aktaran usta Abdurrahman Öğretmen, “Ahşap oymacılığı atadan kalma bir meslektir. 15 yaşımdan beridir bu mesleği sürdürüyorum. Bu meslekte 30 yılı devirdim. Ahşap oymacılığında gücüm yettiği kadar devam edeceğim. 3 çocuğum var. Çocuklarımı iyi yetiştirmeye çalışıyorum. Ahşap oymacılığında genellikle köy aletleri üzerine malzemeler yapıyorum. Yaptığımız malzemeler, tabure, ekmek tahtası, fırın küreği, doğrama tahtası ve kürek gibi malzemeler yapıyoruz. Asıl mesleğimizin ismi karasaban ve döven, Harran Ovası’nda bütün tarım aletleri, malzemeler buradaki Nacar Çarşısı’ndan çıkıyordu. Marangoz çarşısı Şanlıurfa’nın en eski çarşısıdır. Pamuk daha ekilmediği dönemlerde karasabanla ve çiftle tarlaları sürerlerdi, dövenle de buğday sapından çıkarılırdı. Bu yaptığımız malzemelerle yapılıyordu” diye konuştu.