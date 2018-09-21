Harran Tıp Hastanesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Haliliye ilçesinde bulunan bir mekanda düzenlenen toplantı, Harran Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay başkanlığında gerçekleştirildi. Hastane ile ilgili genel değerlendirmede bulunan Başhekim Altay, üniversite hastanesinin günlük ortalama 3 bin hastaya hizmet verdiğini ve yoğun bakım ünitesinde yatak kapasitesinin 170'den 200'e çıkarıldığını aktardı. Altay, şehirde tüp bebek konusunda hizmet veren tek hastane olduklarının da altını çizerek, bu alanda en büyük çabalarının daha iyi bir yere gelmek olduğunu belirtti. Altay, ayrıca karaciğer nakli hariç diğer tüm organ nakillerinin üniversite hastanesinde gerçekleştirildiğine de vurgu yaptı. Son olarak hekim eksikliği ile ilgili bir açıklama yapan Altay, Sağlık Bakanlığı ile gereken görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, “Günde ortalama 2 bin 500 ile 3 bin arasında hasta kabul ediyoruz. Yaklaşık 550 oranında yatak doluluk oranı var. 16 yataktan başlayıp bugün 170 yatağa kadar çıkan yoğun bakım ünitemiz var. 8 yataktan başlayıp 80 yatağa çıkan bir yeni doğan ünitemiz var. Şanlıurfa'da ilk kendi bünyesinde cerrahi yoğun bakım ünitesi var. Bu hafta içinde de kadın doğuma özel bir 8 yataklı yoğun bakım açacağız. Bunlarla birlikte yaklaşık 200 yatağa yakın bir yoğun bakım ünitemiz olacak. Eski tıp fakültesinin yerine yeni bir diş hastanesi kuruldu. Diş fakültesi biliyorsunuz şehir için ciddi önem arz eden bir birimdir. Harran Üniversitesi olarak alt ve üst yapı hizmetleri tamamlanarak onaylar alınarak dış hekimliği fakültesi kuruldu. Bu yıl öğrencilerde aldık, hastane bünyesinde yeni kurulan bir fakülte olduğu için tek başına bir diş hastanesini bizim hastanemizle beraber yürüyoruz ciddi bir yatırım yapıldı, şuanda oranında 10 uzman 60'ın üzerinde de öğrencisi var. Hhizmet sunmaya başladı. Laboratuvarları ile birlikte ciddi bir diş hekimi fakültesi de kurulmuş oldu” diye konuştu.