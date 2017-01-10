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10 Ocak 2017 16:54

Harran Tıp Hastanesinde kan bağışı standı kuruldu

Harran Tıp Hastanesinde kan bağışı standı kuruldu

10 Ocak 2017 16:54

Kızılay’ın, “kan stoklarımız yetersizdir” çağrısı üzerine harekete geçen Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, kendi bünyesinde Kızılay kan bağışı standını kurdu.
“1 kan 3 can” sloganıyla Araştırma ve Uygulama Hastanesi poliklinik girişinde kurulan kan bağışı standı, vatandaşlardan ve çalışanlardan yoğun ilgi gördü.
Herkesi kan vermeye davet eden Hastane Başhekim yardımcısı Yrd. Doç. Dr.Ataman Gönel, “Şifa dağıtmak amacıyla hizmet veren duyarlı tüm personel ve öğrencilerimize kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunuyorum” dedi.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın kan stoklarında büyük erime olduğuna dikkat çektiğini dile getiren Harran Tıp Hastanesi Başmüdürü Abdullah Göçmez, “Kızılayın çağrısı üzerine tüm Türkiye’de bir seferberlik başlatıldı. Gerçekten vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Biz de Üniversite Hastanesi olarak bu çağrıya duyarsız kalmadık. Kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla hastanemizde bir stand açtık. Hangimizin ne zaman kana ihtiyacı olacağını bilmiyoruz. Her birimize her an lazım olacak olan bu ihtiyacın stoklanması için herkesin duyarlılık göstermesi ve standımıza gelerek kan vermelerini bekliyoruz” diye konuştu.
Pazartesi günü açılan standın Perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi.



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