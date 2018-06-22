Harran tıpta mezuniyet töreni yapıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program müzik dinletisi ile devam etti.

Müzik dinletisinin ardından 2017-2018 yılı mezunları adına fakülte birincisi Dr. Baran Baytar bir konuşma yaptı. Eğitim hayatının zorluklarından bahseden Baytar babasız büyüdüğünü, annesinin hem kendisine babalık hem de annelik yaptığını söyleyerek annesini sahneye davet etmesi salondakilere duygulu anlar yaşattı. Daha sonra söz alan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, “Fakültemizin 2017-2018 akademik yılı eğitim öğretim yılı mezuniyet ve yemin törenine hoş geldiniz. Öğrencilerimizi yalnız bırakmadığınız ve bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Harran Üniversitesinden şu ana kadar toplam 555 hekim mezun oldu. Bu yıl ise 90 genç hekimimizi mezun etmenin halklı gururunu yaşıyoruz. Güçlü bir Türkiye’ye ancak sağlıklı bir toplumla ulaşılabilir. Sağlık kurumlarının niteliğini belirleyen kurumların başında tıp fakülteleri geliyor. Tıp fakülteleri eğitim araştırma ve üçüncü basamak hizmet veren kurumlardır. Ülkemizin de dünyadaki en iyi olduğu alanlardan biri tıp eğitimidir” dedi. Mezuniyet töreninde son olarak konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ise, programa katılan ailelere "hoş geldiniz" diyerek, "Tıp eğitimi zorlu bir süreç olup, okula hazırlık aşaması ve okulun okunması biraz zorlu olduğundan dolayı emekleriniz takdire şayandır. Öğrencilerimizin okulda gördüğü eğitimler, çektiği zorluklar ilerideki yaşamlarında kendilerinin çok daha tecrübeli ve donanımlı olmalarını sağlamaktadır. Ülkemizde gerek mühendislik olsun gerek tıp eğitimi olsun temel bilimler alanında öğretim elemanı yönünden eksiklik söz konusudur. Öğrencilerimizi temel eğitim alanında öğrenci yetiştirmeleri için üniversitemize bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda üniversitemizdeki tıp fakültesi binamızın yetersizliği ve fiziki şartlarının olumsuzluklarından dolayı zorlanıyorduk. Şimdi Osmanbey Yerleşkesindeki binamızda herhangi bir sıkıntımız yok, gayet geniş ferah ortamlarda eğitim öğretimimiz devam etmektedir. Ülkemizdeki tıp eğitiminin gelişmesi insanlarımızın yaşam kalitelerinin artması sizin sayenizde olacaktır. Hepinizi tebrik ediyor, ömür boyu başarılar diliyorum" diye konuştu.

Mezuniyet töreni programı, fakülte birinci, ikinci ve üçüncülerine başarı belgesi ve ödüllerinin verilmesi, fakülte birincisi Dr. Baran Baytar tarafından yaş kütüğüne plaket çakması, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Erkuş’un yeni mezunlara hekimlik yemini ettirmesi ve ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.