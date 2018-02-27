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27 Şubat 2018 17:27

Harran Üniversitesi Besyoda futbol antrenörlük kursu

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun (besyo) tarafından futbol antrenörlük kursu düzenlendi.

Harran Üniversitesi Besyoda futbol antrenörlük kursu

27 Şubat 2018 17:27


Harran Üniversitesi, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Şanlıurfa Futbol Antrenörleri Derneği işbirliği ile düzenlenen Futbol Antrenörlük Kursu 45 antrenör adayı katıldı.


Osmanbey yerleşkesinde BESYO sahasında ve anfilerinde yapılan Futbol Antrenörlük Grossroots C Kursu, 5 idareci ve yüksekokulun öğretim görevlileri nezaretinde yapıldı. Şanlıurfa’da sporun gelişmesi ve sporcuların eğitimleri için üniversitenin alanlarının kullanıma hazır olduğunu belirten Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. İsmail Gökhan, "Yüksekokulumuz sportif anlamda da Şanlıurfa’ya hizmet vermeye devam etmektedir. Gerek profesyonel gerekse amatör takımlarımıza kendilerini geliştirmeleri adına ev sahipliği yapmaktayız. Türkiye futbol federasyonunun faaliyet programında yer alan futbol antrenörlük kursu için üniversitemizin alanlarını ve spor tesislerimizi kullanıma sunduk. Şanlıurfalı gençlerimizin bedenen ve zihnen gelişimlerine yardımcı olan olabilme adına Harran Üniversitesi olarak bu faaliyetlerimizi daha da artırarak devam ettireceğiz" dedi.




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