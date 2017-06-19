Harran Üniversitesi israfı önlemek için kampanya başlattı

Gastronomi sektöründeki israfı önlemek amacıyla Şanlıurfa Mutfak Müzesinde Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Hafize Özbudun’un öncülüğünde başlatılan kampanyaya, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Başkanı Gökhan Tufan, Güneydoğu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (GÜDAPAFED) Başkanı Aziz Suveren, Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ŞAPADER) Başkanı Yılmaz Ede, Şanlıurfa Haliliye 75. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Abdüllatif Yılmaz destek verdi. İnsanların, dünyanın birçok yerinde açlıkla mücadele ettiği günümüzde, yiyecek-içecek sektörü çalışanlarına ve tüketicilere önemli sorumluluklar düştüğünü söyleyen Harran Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Hafize Özbudun, “Daha üç gün önce, ana haber bültenlerinde, Türkiye’de her gün yaklaşık 3 milyon ekmeğin çöpe atıldığı söylendi. Milyonlarca ekmek çöpe atılmakla birlikte, o ekmeğin üretilmesi için harcanan zaman, emek ve açlıkla uğraşan onca insanın hakkı da çöpe gitmektedir. İsraf konusu yalnızca ekmekle sınırlı değildir. Her gün, yiyecek, içecek hizmeti verilen tüm işletmelerde, serpme kahvaltı ve açık büfe uygulamalarında, öğle ve akşam yemeklerinde, gösteriş yapacağım diye ortaya serilen yiyecekler, önemli oranda tam olarak tüketilmeden çöpe gönderilmektedir. Bu konunun iki sorumlusu vardır. Birincisi işletmelerdir, ikincisi tüketicilerdir” dedi. İşletmeler tarafından yapılan hatalar ve çözüm önerileri ile ilgili konuşan Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ŞAPADER) Başkanı Yılmaz Ede, “Porsiyonlar büyük olduğu için tüketilmeyen yiyecekler israf edilmektedir. Porsiyonları küçültelim. Daha sonra müşteri isterse tekrar verelim. Serpme kahvaltı uygulamasında büyük kaplarla ortaya konulan yiyecekler israf edilmektedir. Özellikle kahvaltıda ve diğer öğünlerde verilen ikramları, küçük kaselerde kişisel porsiyon olarak servis edelim. Grup halindeki ürünleri, örneğin peynirleri, küçük dilimler halinde servis edelim. Toplu yemeklerde, çocuklara yetişkin porsiyonu değil, çocuk porsiyonu verelim” şeklinde konuştu.

Tüketiciler tarafından yapılan hatalar ve çözüm önerileri konusunda tavsiyelerde bulunan Güneydoğu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (GÜDAPAFED) Başkanı Aziz Suveren, “Açık büfede, tabağımıza yiyeceğimiz kadar alalım. Bitince tekrar alabiliriz. Serpme kahvaltı uygulamasında, sosyal medyada gösteriş yapacağım diye gereksiz masa donatısı talep etmeyelim. İşletmelerden küçük porsiyon olarak, küçük kaselerde servis talep edelim. Toplu yemeklerde, çocuklarımız için, yiyebilecekleri kadar yemek isteyelim” diye konuştu.

İşletmelerin ayakta kalabilmesi için personelin ve işletme yönetiminin el ele vermesi gerektiğini belirten Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Başkanı Gökhan Tufan ise, “Beklediği kalitede hizmet alabilmesi ve bu hizmetin sürekli olması için, tüketicinin de sorumlu davranması gerekir. Allah tüm insanlığa ‘Yiyiniz içiniz, fakat israf etmeyiniz’ diyor. Bu nedenlerle, hep birlikte bir farkındalık oluşturmak için ŞAPADER, GÜDAPAFED, TAŞPAKON olarak Harran Üniversitesi ile birlikte, porsiyonu küçült, israfı önle diyoruz” ifadelerine yer verdi.