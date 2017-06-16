Harran Üniversitesi Konservatuvar kayıtları başladı

Geleneksel çalgılar programı ile eğitim öğretime devam eden Harran Üniversitesi Devlet Konservatuarı 6 kişilik kontenjanı için başvurular 23 Haziranda sona erecek. 10 Temmuz 2017 günü yapılacak sınava girebilmek için adayların 2017 YGS sınavında puan türlerinden en az birinden 180 puan ve üzeri alma şartı aranıyor. Osmanbey Yerleşkesi konservatuar binasında başlayan ön kaydı müracaatları, aday tarafından veya bir yakını tarafından yapılabilir. Başvuru için gerekli belgeler üniversitenin resmi internet sitesinden de temin edilebilir.