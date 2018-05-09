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09 Mayıs 2018 12:35

Harran Üniversitesi mezuniyet törenleri başladı

Harran Üniversitesi Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

Harran Üniversitesi mezuniyet törenleri başladı

09 Mayıs 2018 12:35


Eyyübiye Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Veteriner Fakültesi dekanı Prof. Dr. Murat Sevgili, Genel Sekreter Abdülhalim Dündar, Sosyal Bilimler MYO müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, öğretim elemanları, öğrenciler ve velileri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Gencay Sarıışık, “Bugünün özel bir anlamı var, çünkü kuruluşumuzun 25.yılı mezunlarını vermenin sevincini yaşıyoruz. Bu mezunlarımıza diyorum ki, ayaklarının üzerinde durabilen bireyler olarak başarılı gelecek nesillerin yetişmesinde de payınız olsun. Hepinize, geleceğine umutla bakan bir toplumun insanlarıyla, dayanışma içinde geçireceğiniz bir yaşam diliyorum. Güzel ülkemizin çağdaş yarınlarını gerçekleştirecek olan gençlerimizi, yeni MYO mezunlarımızı sevgiyle uğurluyoruz” diyerek 2017-2018 öğretim yılında 20 adet teknik gezi, konferans, sunu, seminer ve panel düzenlendiklerini açıkladı.


Daha sonra kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, öğrencilere sadece diploma vermekle yetinmediklerini, onları birer meslek sahibi yaptıklarını söyledi.


Mezun olan öğrencilere kendi işlerini kurmada cesur davranmalarını öğütleyen Rektör Taşaltın; “Sadece diplomayı kullanayım derseniz yanlış yapmış olursunuz. Mesleğinize sahip çıkın. Üniversite olarak size her zaman destek olacağız. Sadece diplomanıza güvenmeyin. Sizler de gayretli olun girişimci olun, birkaç konuda uzmanlaşmaya çalışın” diye konuştu.


Dereceye giren öğrencilere plaket takdiminin ardından müzik şöleni ile devam eden mezuniyet töreni, kep atma merasimiyle son buldu.




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