İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın istifa etti

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında sarf ettiği sözlerin ardından istifasını açıkladı.


Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


“Göreve geldiğim 6.4.2015 tarihinden bugüne kadar büyük bir özveri ve gayret ile ülkeme, milletime, Şanlıurfa'ya ve üniversiteme hizmet etmeye çalıştım. Bu süreç içinde birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldım ve her zaman milletimin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindim. Lakin gelinen noktada Özel Bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.