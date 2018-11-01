Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın istifa etti

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Göreve geldiğim 6.4.2015 tarihinden bugüne kadar büyük bir özveri ve gayret ile ülkeme, milletime, Şanlıurfa'ya ve üniversiteme hizmet etmeye çalıştım. Bu süreç içinde birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldım ve her zaman milletimin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindim. Lakin gelinen noktada Özel Bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum.”