Harran Üniversitesi Şanlıurfa’yı 2050 yılına hazırlıyor

Bu yıl ilk kez öğrenci alan Harita Mühendisliği Bölümü geliştirdiği bir proje sayesinde Şanlıurfa’yı görüntüleyerek bilgisayar ortamına aktarıp 2050 yılının master planını yapacak. Türkiye’de bir ilke imza atan harita mühendisliği bölümü, bina, yapı, arazi modelleri oluşturup, modelleri sisteme aktaracak. 3D görüntüleme sisteminden farklı olarak oluşturulacak sanal gerçeklik ortamında, şehir planında dolaşılacak. Binaların hem aralarında dolaşılabilecek hem de içerisine girilebilecek.

Sanal gerçeklik laboratuvarı kuruluyor

Bu sistemle tüm planlamaları yapıp, parametrelerle ölçerek Şanlıurfa’nın ve bölgenin modellerini ortaya çıkarabileceklerini söyleyen Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.Saffet Erdoğan, “Biz oluşturduğumuz sistemle Şanlıurfanın üç boyutlu modelini oluşturup, tüm yapıları sisteme girdiğimizde yapılacak değişiklikleri sistem üzerinden görme ve müdahele etme olanağımız olacak. 2050 hedefleri için Urfa master planında yapılacak işlemlerin, bu sistemimiz üzerinde sağlanması gerçekleştirilebilecek. Bu projemizle Harran Üniversitesinin kampüsünün haritalandırılmasını gerçekleştirip, master planını hazırlayacağız. 2023 yılı vizyonunu ortaya çıkarmış olacağız. Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansına verdiğimiz sanal gerçeklik laboratuvarı kurulması projesi, ülkemizde bu kapsamda kurulacak ilk laboratuvar olma özelliğini taşıyor” dedi.

“Urfalı gençler hollywood film çekilebilecek”

Sanal gerçeklik laboratuvarında ilk etapta şehircilik, makine eğitimi ve tıp alanlarında kullanılan görsel eğitici materyalleri hazırlama hedeflerinin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Erdoğan, “Urfa genç nüfus bakımından fazla olmasından dolayı işsizlik sorunu var. Sanal gerçeklik uygulamalarına veri üretebilecek ara elemanın yetiştirilmesini çok önemsiyoruz. Laboratuvarımızın faaliyete girmesiyle bu ara eleman yetiştirilmesi ihtiyacını gerçekleştirebilirsek, özellikle üst düzey işsizliğe çare bulunabilecek potansiyel bir proje olacaktır. Biz burada sanal gerçeklik görüntüleri üretebilecek uzman üst düzey eleman yetiştirip bunların istihdamını gerçekleştirebileceğiz. Bu arkadaşlarımız sanal video filmleri üretebilecek, Urfalı Gençler Hollywood film çekilebilecek bir düzeyde mezun olabilecekler. Dolayısıyla Şanlıurfalı gençlerimiz için çok önemli bir proje olacaktır” diye konuştu.

Sanal gerçeklik ve şehir tasarımı konularında uzman Yrd. Doç.Dr. Fred Barış Ernst, “Biz mevcut durumu tespit etmek yerine, gelecekte nasıl olabilir, yaşanılabilir ortamlar nasıl inşa edilir, konularında araştırmalar yapıyoruz. Şanlıurfa’nın 2050’de nasıl görünebileceğinin ve o zaman için nasıl bir planlama yapılabileceğinin hesaplarını yapabilecek sistemi kurmaya çalışıyoruz. Sanal gerçekliği bir araç olarak kullanıp, daha etkili eğitimlerin verilmesi, tasarım yapılması, yeni ürünlerin insanlığın hizmetine sunulması, yeni şehirlerin planlanması için çalışmalarda bulunuyoruz” dedi.