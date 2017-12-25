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25 Aralık 2017 16:56

Harran Üniversitesi Termal Güneş Paneli Laboratuvarı Test ve Sertifikasyon hizmeti vermeye başladı

Harran Üniversitesi bünyesinde kurulan GAPYENEV, bölgede bir ilke daha imza atarak, termal güneş paneli üreticilerini yurt dışına gitmekten kurtaracak bir yeniliğe imza attı.

Harran Üniversitesi Termal Güneş Paneli Laboratuvarı Test ve Sertifikasyon hizmeti vermeye başladı

25 Aralık 2017 16:56


Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi, (GAPYENEV) bölgenin ilk ve Türkiye’nin ikincisi olan, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı, Termal Güneş Paneli Laboratuvarı Test ve Sertifikasyon hizmetini vermeye başladı. Üniversite olarak bölgenin her alanda kalkınması için akademik anlamda destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Bölgemiz yenilenebilir enerji anlamında önemli bir yere sahip olduğu için Üniversitemizin bünyesinde kurulan GAPYENEV ile bu alanda önemli çalışmaları yapıyoruz. GAPYENEV, güneş enerjisini üretime dönüştürmek için kendi çalışmalarımızın yanında serbest müteşebbise gerekli teknik desteği verdiğimiz bir merkezimizdir” dedi.


Rektör Taşaltın açıklamasında, yüksek teknolojiye sahip akredite laboratuvarı sayesinde, artık termal güneş paneli üreticilerinin, TS EN ISO 9806 standardına göre panellerini test ettirmek için yurt dışında bulunan laboratuarlarda sıra beklemeyerek GAPYENEV merkezimizden raporlama hizmeti alabileceğini belirtti.




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