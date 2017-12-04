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04 Aralık 2017 10:34

Harran Üniversitesi Voleybol Takımı 1. Lig’e çıktı

Harran Üniversitesi Voleybol Takımı, Malatya’da düzenlenen Üniversitelerarası 2.

Harran Üniversitesi Voleybol Takımı 1. Lig’e çıktı

04 Aralık 2017 10:34

Lig müsabakalarında 5 maçta 5 galibiyet alarak 1. Lig’e çıktı.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TSÜF) tarafından organize edilen, Malatya İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başlayan Üniversitelerarası 2. Lig voleybol müsabakalarına katılan Harran Üniversitesi Voleybol Takımı, finalde Bitlis Eren Üniversitesini 3-0 yenerek namağlup 1. Lig’e çıktı.


İnönü Üniversitesi Kampüsü’nde 8 erkek takımın katıldığı müsabakalarda üstün başarı gösteren Harran Üniversitesi Voleybol Takımı’nı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Harran Üniversitesi olarak bilim alanındaki başarılı çalışmalarımızın yanında voleybol takımızın bu başarısı bizleri mutlu etti. Takımımızın bu başarısında emeği olan teknik ekip ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.


Final maçı sonrasında konuşan Harran Üniversitesi Takımı Antrenörü Yrd. Doç. Dr. Yakup Aktaş, “Özveriyle hazırlandığımız turnuvaya şampiyon olarak tamamlamak güzel bir duygu. Tüm sporcularımı kutluyor, üniversite yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Üniversitelerarası 2.Lig voleybol müsabakalarına, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi katıldı.




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