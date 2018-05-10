Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 15:32

Harran Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı

Üniversitenin Osmanbey Yerleşkesinde düzenlenen, 3 gün devam edecek olan ve birçok etkinliğin yapılacağı ’Harran Üniversitesi Bahar Şenlikleri’ açılış töreniyle start aldı.

Harran Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı

10 Mayıs 2018 15:32


El Battani Kütüphanesi önünde başlayan etkinliğin açılışında konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Bürhan Akpunar, “3 gün sürecek olan Bilim, Kültür, Spor ve Sanat etkinliklerine hoş geldiniz. İçeriği zengin, zamanı geniş ve esnek bir program. Öğrencilerimizin kendileri için yapılan bu etkinliklere yoğun ilgi göstermelerini bekliyorum. Bu etkinliğin finaller öncesi öğrencilerin stres atmalarını sağlamasını ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek etkinliklere start verdi. Açılış konuşmalarının ardından Harran Üniversitesi folklor ekibinin davul zurna eşliğinde oynadığı oyun büyük beğeni topladı.


Harran Üniversitesinde bahar şenliklerinde, açılış törenlerinin ardından kampüs içerisine oluşturulan stantlar gezildi. Etkinlikler gün boyu çeşitli programlarla devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
24
°
C
  • Cuma
    24°C
  • Cumartesi
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç