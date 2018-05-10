Harran Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı

El Battani Kütüphanesi önünde başlayan etkinliğin açılışında konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Bürhan Akpunar, “3 gün sürecek olan Bilim, Kültür, Spor ve Sanat etkinliklerine hoş geldiniz. İçeriği zengin, zamanı geniş ve esnek bir program. Öğrencilerimizin kendileri için yapılan bu etkinliklere yoğun ilgi göstermelerini bekliyorum. Bu etkinliğin finaller öncesi öğrencilerin stres atmalarını sağlamasını ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek etkinliklere start verdi. Açılış konuşmalarının ardından Harran Üniversitesi folklor ekibinin davul zurna eşliğinde oynadığı oyun büyük beğeni topladı.

Harran Üniversitesinde bahar şenliklerinde, açılış törenlerinin ardından kampüs içerisine oluşturulan stantlar gezildi. Etkinlikler gün boyu çeşitli programlarla devam edecek.