Harran Üniversitesinde endemik bitkileri fotoğraf sergisi açıldı

Harran Üniversitesi’nd Merkezi Kafeterya giriş katında, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan’ın öncülüğünde Şanlıurfa’nın bitki zenginliğini tanıtmak için oluşturulan ’Şanlıurfa’nın Nadir ve Endemik Bitkileri’ konulu fotoğraf sergisi açıldı. Sergiyi gezen öğrenci ve bölgede nadir görülen bitki türlerini yakılmak üzere akademik ve idari personel tarafından beğeniyle karşılandı. Şanlıurfa’nın dünyanın birçok ülkesinden daha fazla endemik bitki zenginliğine sahip bir şehir olduğunu dile getiren Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, serginin açılışında yaptığı açıklamada, "Büyük bir emek ve çalışmanın sonucunda ortaya çıkan fotoğraf sergimiz, Şanlıurfa’nın doğal güzelliklerinin ve değerlerinin yansıtılması açısından oldukça anlamlı ve önemlidir. Üniversite kampüsümüzde bu sergiye ev sahipliği yaparak farklı illerden ve ülkelerden gelen öğrencilerimize bu güzelliklerin tanıtılmasından dolayı ayrıca mutluluk duyuyoruz. Endemik bitkiler tüm doğal zenginliklerde olduğu gibi bir bölgenin tanıtılması noktasında etkin rol oynadığını düşünüyorum. Gençlerimize bu güzellikleri emanet edeceğiz ve onların da korumasını isteyeceğiz. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Mezopotamya sümbülü, peygamber çiçeği, binbirdirek otu gibi birbirinden farklı bitkilerin fotoğrafının sergilendiği sergi, hafta boyunca ziyaretçilerin ziyaretine açık olmaya devam edecek.