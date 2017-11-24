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24 Kasım 2017 17:37

Harran üniversitesinde fakülteler çalıştayı yapıldı

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yeni binasında yapılan Konferans Salonu, üniversitemizde bu yıl ikincisi düzenlenen Fakülteler Çalıştayı ile hizmete açıldı.

Harran üniversitesinde fakülteler çalıştayı yapıldı

24 Kasım 2017 17:37


Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, daha kaliteli bir eğitim için kurumsallaşmanın önemine vurgu yaptığı konuşmasında, “Sorunlar ancak eş zamanlı ve planlı kurumsal gelişim projelerinin, bilinçli emek ve gayretle yürütülmesi ile çözülebilir. Bölümlerimiz hem kendi hem de diğer birimlerle arasındaki uyumu ve işbirliğini arttırmanın gayreti içerinde olmalıdır. Her zordan sonra bizi mutlu edecek bir kolaylık ve güzellik vardır. İşimiz zor diye kurumun ilerlemesine katkı sağlayacak işlerden kaçınmamalıyız. Herşey Üniversitemizin gelişmesi, bu güzel vatanımızın kalkınması içindir. Çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.


Harran Üniversitesi’nin en büyük salonu olma özelliği taşıyan 500 seyirci kapasiteli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda yapılan etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcıları Prof.Dr.Bürhan Akpunar, Prof.Dr. Ali Sarıışık, Prof.Dr. Şerafettin Çelik, Genel Sekreter Doç.Dr. M.Tahir Güllüoğlu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi yetkilileri, İŞKUR Şube Müdürü Eyyüp Sabri Cennetkuşu, Karacadağ Kalkınma Ajansı uzmanları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkilileri, Genel Sekreter yardımcıları, fakültelerin dekanları, yüksekokul müdürleri, üniversitede görev yapan daire başkanları ve proje koordinatörleri katıldı.




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