Harran Üniversitesinde İslam dünyasına neler oluyor konferansı

Harran Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Dil ve Medeniyet Kulübü tarafından, “İslam Dünyasına Neler Oluyor" konferansı düzenlendi.

Avukat Ali Kurt ve Eğitimci-Yazar Recep Songül’ün konuşmacı olarak katıldığı konferans, Osmanbey Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Konferans, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Ramazan Kıvrak’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın selamla konuşmasından sonra konferansa geçildi. Konferansta konuşan İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Türkiye Temsilcisi Avukat Ali Kurt, İslam dünyasının Ortadoğudan Afrika’ya, Avrupadan Amerika’ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi. Çin’in bugün içinde barındırdığı yüz 20 milyon Müslümanla Türkiye‘den daha büyük bir İslam memleketi sayılabileceğini söyleyen Av. Kurt, “İslam coğrafyası bir tesbihe benzetilebilir, eğer tesbihin ipi kopsa her şey dağılır, bu ümmet birlik ve beraberliğe tahsis etmeye mecburdur. İslam coğrafyası bu birlik beraberliği sağlayamasa dağılır, sıkıntılar yaşanır. Halep’te Irak’ta, Musul’da yaşanılan sıkıntıların tek çıkış noktası, bu coğrafyanın birlik ve beraberliğinin sağlanmasıdır. Bu birlik ve beraberliği sağlayan ülke ise bugünkü yapısıyla Türkiye’dir” dedi.

Ümmet düşmanlarına karşı görevlerimizi konu alan konuşmasında Davet ve Kardeşlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Eğitimci Yazar Recep Songül ise, “İslam dünyasında doğusundan batısına kadar ciddi anlamda problemler var. Bu problemlere neden olanlar Allah’ı unutsalar da, Allah hiçbir şeyi unutmaz. Onlar planlarını kursunlar, stratejilerini geliştirsinler Allah da onların planlarını stratejilerini bozar. İslam dünyası artık bir uyanışa geçmiştir. Batı dünyasının korkusu İslam dünyasının başına nitelikli, yetenekli, şerefli insanların gelmesidir. Türkiyeyi geçmişine bakıldığında rahat bırakmadılar, şimdiki mevcut hükumeti de rahat bırakmıyorlar. Ülke olarak, mücadeleyi yürüten insanların sığınağı durumundayız. İslam dünyasının mücadele mutfağı ve atölyesi, bizim ülkemizdir” şeklinde konuştu.

Konferans, konuşmacılara verilen plaket takdimi ile son buldu.