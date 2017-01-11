Harran Üniversitesinde tarım öğretiminin 171. yılı etkinliği

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, Tarım öğretiminin 171. yılı etkinlikleri kapsamında bir program gerçekleştirildi.

Ziraat Fakültesinde Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Şanlıurfa İl Tarım Müdürü Murat Çakmak, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Güleç, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürü Zafer Öz, TKDK Koordinatörü Dr. Sadık Yetim, Sanayi Ticaret Odası Başkanı İsmail Demirkol, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Şaka, rektör yardımcıları, dekanlar, üniversite genel sekreteri, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Recep Gündoğan “Tarım Öğretiminin 171. Yılı törenine şimdiye kadar ülkemiz tarımına hizmet eden meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anarak başlamak istiyorum. Ülkemizde tarım öğretimi 1928 yılına kadar İstanbul’da bulunan Halkalı Ziraat Mektebiyle daha sonrasında ise Ziraat Enstitüleri ve nihayetinde 1948 yılında kurulmaya başlanan Ziraat Fakülteleriyle bugünlere geldi. Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Türkiye’de altıncı sırada kurulmuştur. Bu dönem dönüşüm ve yenileşme dönemidir. Eğitim tecrübemiz ve maddi imkanlarımız bunu başarmaya kafidir. Bu bağlamda üniversitemizin ülkemizin tarımına katma değer olması için hedeflerimizi belirledik. Belirlediğimiz hedefe ulaşmaya gayret ediyoruz” dedi.

Tarım arazilerinin imara açılması

Açılış programında söz alan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Şaka, son dönemlerde milli tarım projesiyle tamamıyla ülke kaynaklarından üretilen milli üretim yapılmaya başlandığına dikkat çekerek, “İsrail, Hollanda ve Amerika dünyanın en fazla üretim ve ihracat yapan ülkeleridir. Hatta Amerika bizim fıstığımızı da üretmeye başladı. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde en önemli silah tarımsal üretim olacak. Bu ülkelerde bunu önceden bildiklerinden planlamalarını ona göre yapmışlar. Yerli tohumlarımızı ıslah edip yüksek verimli dereceye getirmemiz lazım. Tarım arazilerimizin imara açılması ülkemizin geleceği açısından çok büyük tehlike arz etmektedir” diye konuştu.

’’Türkiye ihracatının yüzde 30’luk bölümü tarıma dayalı’’

Türkiye ihracatının yüzde 30’luk bölümü tarıma dayalı olduğuna dikkat çeken Tarım İl Müdürü Murat Çakmak, “Tarım ülkemizde toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayan, geniş istihdam oluşturan, sanayiye ham madde sağlayan, önemli ihracat ürünleri yetiştiren ve ülkeye döviz getiren temel sektörlerimizin başında gelmektedir. Türkiye ihracatının yüzde 30’luk bölümü tarıma dayalı sanayilerce gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz tarım açısından, toprak varlığı, iklim çeşitliliği, su kaynaklarının tarım için elverişli oluşu ile dünya ülkelerine kıyasla eşsiz bir konumdadır” dedi.

GAP master planıyla bölge, tarıma dayalı ihracat merkezi haline gelecek

2014-2018 yılları arasında bölgenin rekabet gücünü arttıracak ve GAP bölgesini daha ileriye taşıyacak yeni bir GAP Eylem Planını devreye aldıklarını söyleyen GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, bu planla bölge illerini 21.yüzyılın parlayan yıldızları olmalarını hedeflediklerini, bu yüzden GAP Master Planıyla, bölgeyi tarım ve tarıma dayalı ihracat merkezi haline getirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini söyledi.

“Arazilerimiz elden gidiyor”

Tarım Öğretiminin 171. Yılı kutlama törenine katılım gösteren konuklara teşekkür ederek sözlerine başlayan Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, “Tarım deyince teknoloji ile bağlantısı gündeme geliyor. Uzay teknolojisi, uzaktan algılama, uydu teknolojileri, hepsi dolaylı olarak tarımsal üretimle bağlantılıdır” dedi.

Harran Ovası yapılarla istimlak edildiğini dile getiren Rektör Taşaltın, “Arazilerimiz elden gidiyor. Verimli topraklarımızın gelişigüzel kullanımından dolayı insanın içinin yanması lazımdır. Bursa’nın güzel ovası fabrikalara verilmiş. Bu konuları masaya yatırıp tartışmamız gerekiyor. Ben ümit ediyorum ki bu tür toplantılar bu yaralarımızı sarmamıza ve çareler üretmemize vesile olacaktır. Bundan sonra alınan önlemlerle önümüzün açık olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Akademik teşvik yönetmeliğine göre üniversitede ilk üç sırayı alan öğretim üyelerine plaket takdimi yapıldı.

Program açılış konuşmalarından sonra verilen aranın ardından gün boyu çeşitli oturumlarla devam etti.