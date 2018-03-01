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01 Mart 2018 11:14

Harran Üniversitesinde ünlü şeflerden workshop

Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümünde workshop (atölye çalışması) ve “Mesleki Tecrübeler” söyleşi programı düzenlendi.

Harran Üniversitesinde ünlü şeflerden workshop

01 Mart 2018 11:14


Eyyübiye Kampüsü Sosyal Bilimler MYO’da düzenlenen programda, Executive Chefler Fatih Kaplan, Erol Seven, Süleyman Tüleceoğlu ve Tuncay Akyol, Aşçılık Programı ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri ile bir araya geldiler. Şefler geleceğin aşçılarına mesleğin incelikleri konusunda tüyolar vererek, birlikte sebze dekor çalışmaları, uluslararası ve ulusal yemek çalışmaları yaptı. Mesleki tecrübe ve bilgilerini öğrencilere anlatmak ve aktarmak amacıyla Şanlıurfa’ya gelen şefler, iki gün boyunca aşçılık programı uygulama mutfağında öğrencilerle birlikte, tandır çorbası, keşkek, moğol usulü et, ispanyol paella, suşhi (uzakdoğu), yufkalı kuzu kebabı, portakallı soğan tatlısı, dondurma kızartması, kabak tatlısı ve benzeri yemekleri hazırlayarak konukların beğenisine sundu. Dünyanın çeşitli bölgelerinden yemek çeşitlerini uygulamalı olarak gösterip, süsleme sanatı işlemelerini öğrencilere öğreten şeflere, program sonunda kendilerine plaket takdim eden Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, öğrencilerle tecrübelerini paylaştıkları için şeflere teşekkür etti.


“Mesleki Tecrübeler” söyleşi programına Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof.Dr. Necmettin Elmastaş, Müdür yardımcısı Öğr. Gör.Sami Belet, Aşçılık Programı Başkanı Öğr.Gör.Şükran Taşkın, Öğr.Gör. Hafize Özbudun, Öğr.Gör. Dilek Koçak ve çok sayıda öğrenci katıldı.




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