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01 Aralık 2017 16:44

Harran Üniversitesinde Voleybol Takımı yarı finalde

Harran Üniversitesi Voleybol Takımı, Malatya’da düzenlenen üniversiteler arası 2.

Harran Üniversitesinde Voleybol Takımı yarı finalde

01 Aralık 2017 16:44

lig müsabakalarında 3’te 3 yaparak yarı finale yükseldi.


Harran Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, Adıyaman Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesini ve Erzincan üniversitesinin yer aldığı grupta oynadığı üç maçıda kazanarak grup birincisi oldu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TSUF) tarafından organize edilen Malatya İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde başlayan Üniversitelerarası 2. Lig Voleybol müsabakaları, 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan final müsabakalarıyla tamamlanacak. Üniversitelerarası 2. Lig voleybol müsabakalarına, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Muş Alparslan üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi yer alıyor.




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