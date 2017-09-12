Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 11:03

Harran Üniversitesinden öğrencilere yüksek lisans fırsatı

Harran Üniversitesi eğitim bilimleri alanında lisansüstü programı açarak öğrencilere yüksek lisans yapma fırsatı sundu.

Harran Üniversitesinden öğrencilere yüksek lisans fırsatı

12 Eylül 2017 11:03


Eğitim Fakültesi bünyesinde, Senato kararıyla tezsiz yükseklisans alanında eğitim görmeleri için 40 öğrenci alımı yapılacak. Bugün başlayan ikinci öğretim tezsiz yükseklisans programına başvurular 15 Eylül’de sona erecek. 18 Eylülde yapılacak olan bilim sınavına alınacak olan öğrencilerin, hem iş dünyası hemde kişisel gelişim açısından topluma yetişmiş insan gücü bakımından katkı sunacak. Amaçlarının topluma hizmet edecek insanlar yetiştirmek olduğunu ifade eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Biz üniversite olarak eğitime maksimum düzeyde katkı sunma hedefinden hiçbir zaman şaşmadan yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda Eğitim Fakültemize ikinci öğretimden 40 öğrenciyi lisansüstü eğitime almaya karar verdik. Eğitim alanındaki yenilikler ışığında gerekli nitelik ve becerilerle donanmak isteyen arkadaşları üniversitemize bekliyoruz. Bu karara imza atan senato üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.


12-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak başvurular için adayların Osmanbey Yerleşkesinde bulunan eğitim fakültesine şahsen başvurmaları gerektiği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç