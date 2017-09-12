Harran Üniversitesinden öğrencilere yüksek lisans fırsatı

Eğitim Fakültesi bünyesinde, Senato kararıyla tezsiz yükseklisans alanında eğitim görmeleri için 40 öğrenci alımı yapılacak. Bugün başlayan ikinci öğretim tezsiz yükseklisans programına başvurular 15 Eylül’de sona erecek. 18 Eylülde yapılacak olan bilim sınavına alınacak olan öğrencilerin, hem iş dünyası hemde kişisel gelişim açısından topluma yetişmiş insan gücü bakımından katkı sunacak. Amaçlarının topluma hizmet edecek insanlar yetiştirmek olduğunu ifade eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Biz üniversite olarak eğitime maksimum düzeyde katkı sunma hedefinden hiçbir zaman şaşmadan yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda Eğitim Fakültemize ikinci öğretimden 40 öğrenciyi lisansüstü eğitime almaya karar verdik. Eğitim alanındaki yenilikler ışığında gerekli nitelik ve becerilerle donanmak isteyen arkadaşları üniversitemize bekliyoruz. Bu karara imza atan senato üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

12-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak başvurular için adayların Osmanbey Yerleşkesinde bulunan eğitim fakültesine şahsen başvurmaları gerektiği belirtildi.