Harran yeşil alanlarla donatılıyor

İlçedeki en küçük alanların park haline dönüştürülmesi hedefiyle hareket eden Harran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2018 yılında bir yeni park, bir futbol sahası ve bir basketbol sahası yapılırken, mevcut parkların düzenlenmesi ve oyun gruplarının tadilatı da devam ediyor.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, yaptığı açıklamada, daha yaşanılabilir kent için ilçede kişi başına düşen yeşil alanı miktarını sürekli yükseltmenin gayretinde olduklarını söyledi.

İlçede yeni yeşil alanların oluşturulması ve mevcutların da daha kullanılabilir duruma getirilmesi için ilgili birimlerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirildiklerini belirten Özyavuz, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çevre düzenlemesine ve yeşil alanların artırılmasına büyük önem verdik. Şimdi bu güzel ilçemizin dört bir yanında yeşil alanlar var. Kısa bir süre sonra, ilçeye kazandırdığımız bir parkımızı ve büyük mesire alanımızı daha halkımızın hizmetine sunacağız. Harran her geçen gün daha yeşil ve daha yaşanılır bir kent kimliğine bürünüyor. Harran ve Harranlı kardeşlerim her şeyin en iyisine layıktır. Her zaman Harranlı kardeşlerimizin yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.