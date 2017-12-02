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02 Aralık 2017 16:05

Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz:

3 Aralık Dünya engelliler Günü dolayısı ili mesaj yayımlayan Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, engellilerin yaşadıkları sorunların toplumun tüm kesiminin ortak sorunu olduğuna dikkat çekti.

Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz:

02 Aralık 2017 16:05


Türkiye’nin ve dünyanın karşılaştıkları tüm engelleri yıkarak başarılara imza atan sanatçıların, sporcuların örnekleriyle dolu olduğunu dile getiren Mahmut Özyavuz mesajında, “Tüm bu örnekler diğer engelli bireyleri cesaretlendirmeli ve hayata bakış açılarını değiştirmelidir. Yapmamız gereken dünyayı engelli kardeşlerimiz için kolay yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, onların hayata sıkı sıkı tutunmalarını, içlerinde yatan yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktır. Ancak bu sayede tüm bireylerin temel hakkı olan yaşama hakkına saygı göstermiş, bu haklarını sonuna kadar kullanmaları için uygun ortamı sağlamış oluruz. Bu aynı zamanda hepimizin sosyal sorumluluğudur. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bugünlerimizi sağlık ile yaşıyor olmamız yarınlarımızı da bu şekilde geçireceğimizin garantisini veremiyor. Zihinsel ve bedensel farklılıkların yaşama dair engel oluşturmadığı bir dünya dileği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza, sağlıklı, mutlu ve yaşanabilir bir dünya diliyorum” ifadelerini kullandı.




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