Harran’da 15 Temmuz devam ediyor

Tüm yurtta olduğu gibi Harran’da da 11 Temmuz Salı günü itibarı ile başlayan etkinlikler kapsamında Kaymakam Temel Ayca ve Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, şehit kabirlerini ziyaret etti. Önce Şehit Er Hüseyin Çiftçi’nin, ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Taş’ın kabrini ve ailesini ziyaret eden Kaymakam Ayca ve Başkan Özyavuz, daha sonra Beşir derneğinin 15 Temmuz şehitleri için düzenlediği mevlit programına katıldı. Özyavuz, vatandaşlara elleriyle ikramda bulundu. Kaymakam Temel Ayca ve Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’a, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde, İlçe Emniyet Müdürü Kemal Atıl Şen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Uyanık, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, İlçe Müftüsü Abdülhakim Öz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Yıldız da eşlik etti.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, 15 Temmuz destanının birinci yıl dönümü olan 15 Temmuz Cumartesi günü ilçede şehitler anısına kortej yürüyüşü düzenleneceğini belirterek, tüm Harran halkını saat 18:00’de Belediye Meydanı’ndan başlayacak yürüyüşe davet etti. Özyavuz, “Kahraman şehitlerimizin vatanımız, bayrağımız, ezanımız için yaptığı fedakarlıkları unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.