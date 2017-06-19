Harran’da alt yapı çalışmaları devam ediyor

Geçtiğimiz 2016 yılında Şanlıurfa’nın tamamında başarılı bir alt yapı çalışması uygulayan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, 2017 yılı içerisinde de alt yapı hizmetlerini aralıksız devam ettirmeye devam ediyor. Şanlıurfa’nın birçok ilçesinde alt yapı sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Harran ilçesinde bulunan merkez mahallelerin eksik kalan içime suyu için çalışmalarını sürdürerek, içme suyu temini için ekipler planlı bir şekilde çalışarak alt yapı eksikliklerini tamamlıyorlar.

Harran ilçesindeki çalışmalar kapsamında ekipler ilçe merkezinde bulunan 800 tonluk su deposunu beslemek için döşenecek içme suyu çalışmasıyla 6 mahallenin eksikliklerinin giderilmesi planlanıyor.