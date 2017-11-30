Harran’da futsal şampiyonları belli oldu

Ortaokullar arası turnuvada ise Tantana Okulu şampiyonluğa hak kazandı.

Harran ilçesindeki futsal turnuvası kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Harran Gençlik Hizmetleri ve Spor salonunda düzenlenen turnuvanın final maçında Süleyman Demirel Çok Programlı Lisesi ile İMKB Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi.

Final karşılaşmasını, Kaymakam Ömer Faruk Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.

Karşılıklı ataklarla iyi bir karşılaşma çıkaran iki takım zaman zaman tempoyu da yükseltip izleyicilerden alkış aldı. 40 dakika süren ve centilmence geçen futsal turnuvasının final maçında İMKB Anadolu Lisesi, Harran Süleyman Demirel Çok Programlı Lisesini 6-4 mağlup ederek şampiyonluğu kazandı. Ortaokulların şampiyonu ise Tantana Okulu oldu.