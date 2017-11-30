Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 16:06

Harran’da futsal şampiyonları belli oldu

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde düzenlenen okullararası salon futbolu turnuvasında Süleyman Demirel Çok Programlı Lisesini 6-4 mağlup eden İMKB Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Harran’da futsal şampiyonları belli oldu

30 Kasım 2017 16:06

Ortaokullar arası turnuvada ise Tantana Okulu şampiyonluğa hak kazandı.


Harran ilçesindeki futsal turnuvası kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Harran Gençlik Hizmetleri ve Spor salonunda düzenlenen turnuvanın final maçında Süleyman Demirel Çok Programlı Lisesi ile İMKB Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi.


Final karşılaşmasını, Kaymakam Ömer Faruk Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.


Karşılıklı ataklarla iyi bir karşılaşma çıkaran iki takım zaman zaman tempoyu da yükseltip izleyicilerden alkış aldı. 40 dakika süren ve centilmence geçen futsal turnuvasının final maçında İMKB Anadolu Lisesi, Harran Süleyman Demirel Çok Programlı Lisesini 6-4 mağlup ederek şampiyonluğu kazandı. Ortaokulların şampiyonu ise Tantana Okulu oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
15
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Sisli
    18°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç