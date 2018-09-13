Harran'da kültür merkezi çalışmaları sürüyor

Harran'da kültür merkezinin inşaat çalışmalar devam ediyor.

Harran'da kültür merkezinin inşaat çalışmalar sürüyor. Belediye hizmetlerine, sadece kanalizasyon ve su isale hatları ile yol çalışmaları olmadığını belirten Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, “İlçemizin sosyal ve kültürel kalkınmasına da katkı sağlama prensibiyle hareket ediyoruz” dedi.

Harran Kültür Merkezi projesinin de, ilçenin sosyal ve kültürel kalkınmasında önemli rol oynayacak hizmetlerden biri olduğunu vurgulayan Özyavuz, “İnşaatına bir süre önce başlanan ve yapımı süren Harran Kültür Merkezimiz, toplamda 7 bin 700 metrekarelik alan üzerinde oluşuyor. Merkezimizde, 15 derslik sınıfları ve atölyeler, çok amaçlı salonlar ve sahne alanlarının yanı sıra 40 araçlık otopark yer alacak. Engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla giriş çıkış yapabilecekleri düzenlemelerin unutulmadığı merkezimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimizin yeni adresi olacak” şeklinde konuştu.

Kültür merkezi gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak

Özyavuz, Harran Kültür Merkezi'nin, gençlerin uyuşturucu ve diğer tüm kötü alışkanlıklardan korunması bakımından önemli bir işlevi yerine getireceğine belirten Özyavuz, “Kültür merkezlerinin amacı, toplumsal yaşamın gerektirdiği etkileşimlere ortam sağlamak, sosyal ve kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde bir araya getirmektir. Eğitim, dinlence ve eğlence gibi etkinlikler için kurulmuş olan bu yapıların aynı zamanda geçmiş ile ilgili kültür değerlerin gelecek nesillere tanıtılması ve öğretilmesinde rol üstlenmektedir. Bunun yanı sıra çağdaş sanatların tanıtılması ve yaşatılmasına imkân tanıyan kültür merkezleri, geleneksel kültür etkinliklerinin temsilinde de önemlidir. Zengin tarihsel geçmişiyle çok çeşitli kültürlerin gelişmesine sahne olan ülkemizin bu özelliği dikkate alındığında, kültür merkezi yapılarının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.