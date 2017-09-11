Harran’da tarım arazilerinin drenaj sorunu çözülüyor

Türkiye’nin en büyük tarımsal üretim merkezlerinden Harran Ovası’nda, çiftçinin sorunlarının çözümü noktasında devlet kurumlarıyla sürekli dirsek temasında olan Özyavuz, bölgede bazı arazilerde yaşanan çoraklaşma ve taban suyu yükselmesi gibi sıkıntıların giderilmesi için DSİ 15. Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulundu.

DSİ heyeti inceleme yaptı

Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz’un verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Çakmaklı, DSİ İşletme Bakım Daire Başkanı Mevlüt Pehlivan, Tarım Arazi Islah ve Sulama Daire Başkanı Bekir Sıtkı Özbek ve teknik personel ile birlikte, çoraklaşan ve taban suyu yükselen alanlarda inceleme ve tespitlerde bulundu.

“Çalışmalar ivedilikle sonuçlanmalı”

Konuyla ilgili bölgede yaşanan sıkıntıları DSİ heyetine detaylarıyla anlatan Özyavuz, bu alanlarda üretim yapan çiftçilerin büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. Çoraklaşma ve taban suyu yükselmesi ile ilgili sıkıntıların çözümü için drenaj çalışmalarının ivedilikle sonuçlandırılması gerektiğini ifade eden Özyavuz, Bölge Müdürü Gökçe’ye, “Bu alanları ekip biçen çiftçimiz çok mağdur durumda. Çalışmaların bir an önce başlatılarak, bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Bu konuda sizlerin desteğini bekliyoruz” dedi.

“Yeni kanallar açılacak, mevcutlar derinleştirilecek”

DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve beraberindeki yetkililer de gerekli yerlerde tahliye kanallarının açılması ve mevcut tahliye kanallarının derinleştirilmesi ile taban suyu yükselen ve çoraklaşan arazilerin ıslah edilebileceğini ifade ederek, böylece bölgede yaşanan sorunların çözülebileceği müjdesini verdi.