Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 16:59

Harran’da tarım arazilerinin drenaj sorunu çözülüyor

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, drenaj çalışması yapılmadığından çoraklaşan ve taban suyu yükselen tarım arazilerinin ıslahı için Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz’un girişimleri ile çalışma başlatıldı.

Harran’da tarım arazilerinin drenaj sorunu çözülüyor

11 Eylül 2017 16:59


Türkiye’nin en büyük tarımsal üretim merkezlerinden Harran Ovası’nda, çiftçinin sorunlarının çözümü noktasında devlet kurumlarıyla sürekli dirsek temasında olan Özyavuz, bölgede bazı arazilerde yaşanan çoraklaşma ve taban suyu yükselmesi gibi sıkıntıların giderilmesi için DSİ 15. Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulundu.


DSİ heyeti inceleme yaptı


Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz’un verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Çakmaklı, DSİ İşletme Bakım Daire Başkanı Mevlüt Pehlivan, Tarım Arazi Islah ve Sulama Daire Başkanı Bekir Sıtkı Özbek ve teknik personel ile birlikte, çoraklaşan ve taban suyu yükselen alanlarda inceleme ve tespitlerde bulundu.


“Çalışmalar ivedilikle sonuçlanmalı”


Konuyla ilgili bölgede yaşanan sıkıntıları DSİ heyetine detaylarıyla anlatan Özyavuz, bu alanlarda üretim yapan çiftçilerin büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. Çoraklaşma ve taban suyu yükselmesi ile ilgili sıkıntıların çözümü için drenaj çalışmalarının ivedilikle sonuçlandırılması gerektiğini ifade eden Özyavuz, Bölge Müdürü Gökçe’ye, “Bu alanları ekip biçen çiftçimiz çok mağdur durumda. Çalışmaların bir an önce başlatılarak, bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Bu konuda sizlerin desteğini bekliyoruz” dedi.


“Yeni kanallar açılacak, mevcutlar derinleştirilecek”


DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve beraberindeki yetkililer de gerekli yerlerde tahliye kanallarının açılması ve mevcut tahliye kanallarının derinleştirilmesi ile taban suyu yükselen ve çoraklaşan arazilerin ıslah edilebileceğini ifade ederek, böylece bölgede yaşanan sorunların çözülebileceği müjdesini verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç