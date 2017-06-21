Harran’daki alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

İlçe genelinde başlatılan altyapı, üst yapı, yeşillendirme ve sosyal tesisleriyle sosyal yaşamın her alanında etkisini gösteren Büyükşehir Belediyesi ilçede hayatı daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarına dur durak demeden devam ediyor.

Harran’ın 100 yıllık altyapı sorunu çözülüyor

Büyükşehir Belediyesi ’Altyapıda 100 Yıllık Çözümler’ hedefi ile 13 ilçenin tümünde de başlatmış olduğu çalışmalarını Harran’da titizlik ile sürdürüyor. İlçenin altyapısında değişime giden Büyükşehir Belediyesi, kullanılamaz hale gelen altyapı malzemelerini uzun ömürlü ve kaliteli malzemelerde revize ederek hem kalıcı hem de modern çalışmalar yürütüyor.

İlçelerin geleceğini esas alan çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), bin 500 metre yağmursuyu hattı, 9 bin 104 metre kanalizasyon hattı, 89 bin 773 metre içme suyu şebeke hatlarını değiştirdi. 64 adet sondaj çalışması yapıldı.

İlçeye Prestij cadde kazandırıldı

İlçenin altyapısından üstyapısına birçok noktasında çözüm odaklı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyaca ünlü ilçenin modern bir kimliğe bürünmesini sağlamak amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa bir çalışma yürüterek ilçeye prestij cadde kazandırdı.

154 bin metrekare kilitli parke 61 bin metrekare sıcak asfalt

İlçe’nin yollarını modern ve temiz kılabilmek için ilçe genelinde yaklaşık olarak 154 bin metrekare kilitli parke döşeyen Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e tüm Harranlıların takdirini kazandı. Ayrıca ilçede 61 Bin 450 metrekare sıcak asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi Harran’ın yollarını çamurdan ve çukurdan kurtardı.

Büyükşehir, harran kırsalında yolları güçlendiriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harran ilçe kırsalında 1.kat ve 2.kat sathi asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Harran ilçesinde bu yıl 1.kat asfalt 95 km 2.kat asfalt 30 km toplamda 125 km kırsal yol ağı asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuluyor. Bu bağlamda Harran’ın Çepkenli-Çolpa-Meydankapı Yolu,Turizm yolu, Çatalhurma kırsal mahalle yollarında 1. kat ve 2 kat asfalt çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir, şehit İbrahim Taş parkını düzenledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harran İlçe Merkezi’nde İlçe Belediyesince yaptırılan 10 Bin metrekarelik parkta düzenleme yaptı.

Şehit Uzman Çavuş İbrahim Taş ismi verilen parkta aileleriyle birlikte güzel vakit geçiren Harranlılar, parkın düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti. Harran ilçesine farklı bir imaj katan parkta yürüme ve oturma alanlarının yanı sıra süs havuzları ve çocuk oyun gurupları yer alıyor.

Harran’da orta refüjleri büyükşehir düzenledi

Tarihi ören yeri olan Harran’da yerli ve yabancı turistlerin uğrak merkezi olan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Sur önü Parkında bakım ve onarım çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, ayrıca orta refüj çalışması yaparak ilçenin modern görünüme kavuşturulmasını sağladı.

Tarihi Sit Alanı olan Sur önü Parkında kırık olan bankların değişimini yapan Büyükşehir Belediyesi, park alanını yabani otlardan temizleyerek güzel görünüme kavuşmasını sağladı. Orta refüjleri sulama sistemi ile çimlendiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri çeşitli türlerde ağaç dikimi yaparak refüjlerinde güzel görünüme kavuşturulmasını sağladı.

Harran ilçe mezarlığında bakım onarım yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Aile Mezarlığında yürüttüğü bakım onarım çalışması kapsamında ihate duvarını yeniledi. Ayrıca mezarlık içerisinde yürüme yolları, çeşme, gasilhane ve idare binası yapan Büyükşehir Belediyesi çalışmalarda sona yaklaştı.