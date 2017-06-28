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28 Haziran 2017 11:46

Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor

Şanlıurfa’nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, ilçede alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki yolların durumunu da yakından takip ettiklerini söyledi.

Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor

28 Haziran 2017 11:46


Özyavuz, Harran’ın, tarihi doku korunarak gerçekleştirilen alt ve üst yapı yatırımları ile her geçen gün daha modern bir kimliğe büründüğünü ifade etti. Belediye ekiplerinin şehir merkezi-kırsal ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan her bölgede asfalt çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Özyavuz, “İlçede birinci kat asfalt döktüğümüz yerler var, ikinci kat asfalt döktüğümüz yerler var. Son dönemde yapılan çalışmalarla alt yapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfaltlanması konusunda önemli mesafeler aldık” dedi.


Asfalt sorunu yıl içinde çözüme kavuşacak


Büyükşehir belediyesi Kanunu ile birlikte, ilçe sınırları içerisinde bulunan bazı arterlerin büyükşehir belediyesi sorumluluğuna geçtiğini anımsatan Özyavuz, birçok vatandaşın bu değişiklikten halen habersiz olduğunu belirtti. Kanunun 7. maddesi “g” bendine göre, büyükşehir belediyesi yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yolların yapımı, bakımı ve onarımı ile bu yolların temizliği görevlerinin büyükşehir belediyesine verildiğini hatırlatan Özyavuz, henüz asfaltı serilmeyen Bulutlu, Gözcü, Damlasu mahallelerine ulaşımı sağlayan yolun da bu kapsamda olduğunu ifade etti. Özyavuz, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu konunun da yakın takipçisiyiz. Asfalt çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.


Özyavuz, gerek büyükşehir belediyesi gerekse Harran Belediyesi sorumluluk alanındaki yollarda asfalt sorununu yıl içerisinde tamamen çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini kaydetti.




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