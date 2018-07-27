Harran’ın beklediği hizmetler Büyükşehir ile gerçekleşiyor

İlçe merkezini adeta şantiye havasına çeviren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarında düzenli bir imar yapılaşmasını uygulayarak kalıcı ve düzenli hizmetleri gerçekleştiriyor.

İlçeye Büyükşehir Belediyesi kadroları ile birlikte ziyarette bulunan Çiftçi, ilk olarak bin 475 bin metrekarelik kapalı alanı, 11 sınıflık çok amaçlı salonları bulunan Harran Kültür Merkezini ziyaret etti. Burada yapımı tamamlanarak sona gelinen çalışmaları denetleyen Çiftçi, 2018’in Harran’ın yılı olacağını belirtti.

Ardından yapımı devam eden Harran Otogarı ile kaplı Semt Pazarını ziyaret eden Çiftçi, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada bir açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Büyükşehir Belediyesi tarafından Harran’da yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Büyükşehir teknik kadrolarımızla birlikte Harran’dayız. Kültür Merkezi, Otogar, Semt Pazarı ve otopark projelerini yerinde inceledik. 1475 Metrekarelik kapalı alan üzerine kurulu olan Kültür Merkezimiz 11 derslik sınıfları ve çok amaçlı salonlardan oluşuyor. Bu tesisimiz bitmiş durumda ilerleyen günlerde Harranlı kardeşlerimizin hizmetine açacağız. Her zaman belirttiğimiz gibi 2018 yılı bitirme ve açılış yılımız olacak. Bahar ayında birçok projemizin temel atmasını gerçekleştirmiştik, şimdide yıl içinde açılışlarını bir bir gerçekleştireceğiz. Harran’ımız tarihi ve turistik önemi ile Dünya’nın en önemli kentlerinden biri, buraya gelmek isteyen misafirlerimize yönelik ilçemizde olmayan Otogarımızın yapım çalışmaları da devam ediyor. Hem araç otoparkı anlamında hemde yeni gelen bir misafirin temel ihtiyaçlarını karşılayarak sur içine ziyareti noktasında bir sistemli çalışma yürüttük ve gelen konukların gezileri esnasında ihtiyaçlarını kurguladık. Aynı şekilde ilçede yapımı devam eden semt pazarında ise gerçekleştireceğimiz çevre düzenlemesi ile Pazar esnafımız buraya gelerek pazarlarını kursun istedik. Harran’ımız hizmetin en güzeline layık, tüm çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Öte yandan Harran ve Eyyübiye Kırsal Mahallerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol yapım çalışmalarını da inceleyen Çiftçi, teknik heyetle birlikte yapılan yolların kalitesini denetledi.