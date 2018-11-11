Harran'ın ilk mesire alanı hizmete girdi

Dünyanın en eski yerleşim merkezleri arasında sayılan Şanlıurfa'nın Harran İlçesinde belediye tarafından yaptırılan mesire alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un, milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan tarihi ilçedeki yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla uyguladığı projelerden biri olan Süleyman Demirel Mahallesindeki mesire alanı, 5 ayda tamamlandı.

Toplam 40 bin metrekare alana sahip olan ve içerisinde, banklar, kamelyalar, çocuklar için oyun grupları, yürüyüş yolları, tuvaletler ve mangallar bulunan ilk mesire alanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat çiftçi, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, belediye daire amirleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, amaçlarının ilçedeki park ve mesire alanları gibi yeşil alan miktarını artırmak olduğunu söyledi. Göreve geldiklerinde yolları tozdan geçilmeyen Harra'ın çehresini, “Her şey Harran ve Harranlılar için” sloganıyla değiştirdiklerini ve bu değişimin süreceğini belirten Özyavuz, “Bilim ve kültür şehri olan Harran'a hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Özyavuz, açılışını yaptıkları mesire alanında daha sonra protokol mensuplarıyla birlikte yürüyüş yaptı.