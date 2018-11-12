Harran‘ın yıldızı yeni projelerle parlıyor

Şanlıurfa'nın Harran Belediyesi tarafından yapımına başlanan toplantı ve konferans salonu, çok amaçlı salonlar ile otogar ve semt pazarı inşaatları sürüyor.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Süleyman Demirel Mahallesi'nde yapımı tamamlanan toplam 40 bin metrekare alana sahip ilçenin ilk mesire alanı açılışına katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat çiftçi, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız'a, yapımı devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Konuklarına, proje alanlarını gezdiren Özyavuz, görevde oldukları 2009-2018 yılları arasında ilçede yaptıkları hizmetlerle fark oluşturduklarını söyledi. Adeta enkaz devraldıkları belediyede halkın ve kentin yararına projeler üreterek bunları bir bir yaşama geçirmenin gayret ve sorumluluğunda olduklarının altını çizen Özyavuz, “İlk görev yılımızdaki Harran ile şimdiki Harran arasında büyük fark var” dedi.

Özyavuz, ilçeyi daha yaşanılabilir kılmak için Harran Belediyesi hizmet binası karşısında yapımına başlanan toplantı ve konferans salonu, Cumhuriyet Mahallesi'nde üzerinde cami bulunan iki çok amaçlı salon ve kent girişindeki otogar ile semt pazarı inşaatların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Özyavuz, bunların yapımının kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceği müjdesini vererek, “Çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak. Harran halkının ihtiyacını karşılayacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Tüm bunları yaparken kırsal mahallelerimizi de ihmal etmiyoruz. Harran ilçemize hizmetin yanında huzuru da getirdik. Harranlı hemşerilerimiz, istekte bulunmak için değil, artık yaptığımız hizmetlere teşekkür etmek için kapımızı çalıyor” ifadelerini kulandı.