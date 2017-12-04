Harranlı çiftçilere borç erteleme uyarısı

Başkan Özyavuz, “Son 15 yılda yapılan reformlarla tarım sektörü güç kazandı” dedi.

Çiftçilerin 2017’de maruz kaldıkları afetler nedeniyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan kredi borçları bir yıl süreyle ertelendi. Konuya ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı kapsamında, 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında ilgili gerçek ve tüzel kişilerin, ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az yüzde 30 zarar görenlerin, Banka ve TKK tarafından kullandırılan vadesi, taksit vadesi veya hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan tarımsal kredi borçları vade tarihleri, taksit vadeleri veya hesap devrelerinden itibaren bir yıl süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Çiftçimizin endişesi son buldu

Bakanlar kurulunun kararıyla ilgili açıklama yapan Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, afetler nedeniyle en az yüzde 30 ve üzerinde zarar gören çiftçilerin, bu borç ertelemesi imkanından faydalanabilmek için il, ilçe hasar tespit komisyonlarına ve borçlu olunan Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaat etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kararnamenin açıklanmasıyla birlikte afetten zarar gören çiftçilerin endişeli bekleyişinin sona erdiğini belirten Başkan Özyavuz, “Borçların ertelenmesiyle rahat bir nefes alan çiftçimizin gelecek adına umutları yeşerdi” şeklinde konuştu.