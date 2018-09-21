Harranlı miniklere “Zeka oyunları atölyesi”

Şanlıurfa'nın Harran İlçesi Zübeyde Hanım Anaokulunda oluşturulan “Zeka oyunları atölyesi” düzenlenen törenle açıldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması öncesinde Harranlı çocukların eğitimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan “Zeka oyunları atölyesi” açılışına, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Murat Uyanık, daire amirleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Özyavuz, Kaymakam Çelik ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte kurdele keserek açılışını yaptıkları atölyede, okul öncesi eğitimin önemine değindi.

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de okul öncesi eğitim alan çocukların okula her anlamda daha hazır başladıklarını, daha uzun süre okulda kaldıklarını, çoğunun üniversite öğrenimi aldıklarını ve daha yüksek statülü işlerde çalıştıklarını vurgulayan Özyavuz, “Zeka oyunları da, başta bilişsel gelişim olmak üzere bireyin tüm gelişim alanları üzerinde olumlu etkilere sahiptir” dedi.

Çocukların, hayata açılan penceresi olan oyunlar vasıtasıyla, strateji geliştirme, akıl yürütme,planlama, eleştirel düşünme, dikkat, görsel algı, ayırt etme, dil-sayı kavramı, hafıza, konsantrasyon ve şekil-uzay becerileri kazandıklarını ifade eden Özyavuz, “Bunun yanı sıra rekabet, yenilgiyi kabullenme, sebat, karar verme, ileriyi görme, motivasyon, girişimcilik ve öz güven gibi tutum ve davranışlarında pozitif yönde gelişmeler sağlanabilir. Bizler de yetkililer olarak her zaman bu tür sosyal destek projelerinin destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.