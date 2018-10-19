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Harranlılar büyükşehirin çalışmalarından memnun

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ilçelerde başlatılan gelişim vatandaşların takdirini toplarken, ilçeleri kalkındıracak olan hamleler bir bir gerçekleştiriliyor.


Harran'da yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına, Kültür Merkezi, Otogar, Semt Pazarı, Semt Sahası, Prestij Caddesi yapılıyor.


Şanlıurfa'yı tüm ilçeleri kalkındırmak için genel projeler çıkartarak bir bir uygulayan Büyükşehir Belediyesi, yıllardır beklenilen hizmetleri vatandaşlarla buluşturuyor. Bu kapsam da Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Harran'da geçtiğimiz yıl yapılan imar planı ile birlikte yeni bir kentleşme planına geçildi.


Bölge vatandaşının yıllardır beklediği Kültür Merkezi, Şehir Terminali yapımını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, aynı şekilde Mezarlık düzenleme ile semt pazarı çalışmalarını sürdürüyor.


Çalışmalardan dolayı memnun olan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek yıllardır beklenilen hizmetlerin bir bir gerçekleştiğini vurguladı.

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