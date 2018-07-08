HARÜSEM çocuk atölyesi eğlendirerek öğretiyor

Bu kapsamda açılan HARÜSEM Çocuk Kampüsü Atölyesi, her Cumartesi günü 15.00 ile 18.00 saatleri arasında minik ziyaretçilerini konuk ediyor. 2 farklı atölye çalışmasına katılan çocuklar, hem eğlenip, hem öğrenirken, aileleri de onları atölye çevresinde mutlulukla izliyor. HARÜSEM Çocuk Kampüsü Müdürü Esma Yetkin, atölye çalışmaları ile çocukların hem zihinsel hem bedensel gelişimlerini desteklediklerini, yaratıcılıklarını keşfetmelerine imkan sunduklarını ifade etti.

HARÜSEM eğitmenlerinin gözetiminde gerçekleştirilen atölyelerde kimi zaman geleneksel bir sanat dalı olan ebru ile hoşça vakit geçiren çocuklar, kimi zaman da Japon kağıt katlama sanatı origaminin inceliklerini keşfediyorlar. Çocuklar, Alçı yapımı, boya atölyesi ve atık malzemelerden oyuncak yapımı ile zihinsel gelişim ve el becerilerini güçlendiriyor. Aileler ise çocukları güvenli ortamda, uzman eğitmenlerle eğlenerek öğrenirken, rahatça alışverişlerini yapıp hoşça vakit geçirebiliyorlar.