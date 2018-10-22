Hasta yakınları misafirhanesinde hırsızlık anı kamerada

Şanlıurfa'da gece yarısı hastane misafirhanesinde hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunda bulunan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ait hasta yakınları misafirhanesinde yaşandı. Gece saatlerinde hasta yakınları uyuduğu sırada misafirhaneye giren hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra hasta yakınlarının çevresindeki değerli eşyalarını aradı. Bir hasta yakınına ait cep telefonunu çalan hırsız, güvenlik kamerasından fark edildikten sonra kapıda bekleyen güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Yakalanan Eyyüp Ö. (31), olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Çalınan telefon ise hasta yakınına verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.