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16 Nisan 2017 16:04

Hastalar tedaviyi bırakıp oy kullandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle acilde tedavi olan hastalar, tedaviyi bırakıp oy kullanmaya gitti.

Hastalar tedaviyi bırakıp oy kullandı

16 Nisan 2017 16:04


Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde oy kullanmaya gidemeyen yaşlı ve hasta seçmenler, hastaneye araçlar ve ambulanslarla evlerinden alınarak oy kullanmaya götürüldü. Bazı yaşlı ve hastalar evlerinden ambulanslarla alınırken, bazıları ise evde bakım araçlarına bindirildikten sonra oy kullanacakları okullara götürüldü.


Rahatsızlığı nedeniyle Viranşehir Devlet Hastanesi aciline giderek orada tedavi olan Koçali Severoğlu (80) ve Hacer Balta (70) isimli hastalar, acildeki tedavileri uzun sürünce Başhekim İlhan Erkan’dan oy kullanmak için yardım istedi. Hastaların oy kullanma talebine karşılık veren başhekim, ambulansla oy kullanacakları okullara götürdü. Hastalar, okulda oy kullandıktan sonra yeniden hastane aciline getirilerek tedavilerine devam edildi.




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