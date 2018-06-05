Hastanede kalp kriz geçiren doktoru başhekimin müdahalesi kurtardı

Dr. Necati Yenice, Kardiyoloji Uzmanı Başhekim Doç. Dr. Emre Erkuş’un müdahalesi ile hayata döndürüldü.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapan Gastroenteroloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Necati Yenice, hastanede kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren Yenice’ye Kardiyoloji Uzmanı Başhekim Doç. Dr. M. Emre Erkuş anında müdahale ederek hayata döndürdü.

Başhekim Doç. Dr. Erkuş, anında müdahale ile kurtarılan ve sağlık durumu iyiye giden Prof. Dr. Necati Yenice’nin son durumu hakkında bilgi vererek, "Hocamız çıkış esnasında asansöre bindiği sırada kalp krizi geçirdi. Mavi kod denen bir sistemle hemen harekete geçtik. 3 dakika yetişme süresi gereken yere ben ilk dakikada yetiştim. Hastaya direkt olarak kalp masajına başladık. Suni teneffüs ile beraber hastayı canlandırmaya başladık. İkinci dakikada kendine gelmeye başlamasıyla beraber hastamız hemen acil servise alındı ve süratle canlandırma işlemine devam edildi. Yaklaşık yarım saat gibi bir süre canlandırma işleminden sonra anjiyo işlemlerini hızlandırarak hocamızı anjiyoya aldık. Anjiyoda hocamızın bir damarının yüzde 100 tıkalı olduğunu tespit ettik. Yapılan müdahale sonrasında ana damarı açıldı” dedi.

“İhmal ve suistimal yok”

Hastanın şu an konuşabildiğini aktaran Erkuş, “Biz bunları yaparken bazı yerel basın kuruluşlarının özverili çalışmaları farklı bir şekilde aksettiğini gördük. Şunu söylemek istiyoruz. Üniversite hastanesi olarak biz her daim hastalarımızın ve çalışanlarımızın yanındayız. Burada herhangi bir ihmal veya suistimal yok” diye konuştu.

Kalp krizi geçiren Prof. Dr. Necati Yenice’yi hastane başhekimi ile ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Yenice’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.