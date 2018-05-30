Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 17:00

Hastaneden taburcu olur olmaz otomobil çarptı

Şanlıurfa’da tansiyonu düştüğü için hastanede tedavi olan vatandaş, taburcu olduktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanarak yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden taburcu olur olmaz otomobil çarptı

30 Mayıs 2018 17:00


Edinilen bilgiye göre, tansiyonu düşen A.K., Balıklıgöl Devlet Hastanesi aciline gitti. Burada tedavi altına alınan vatandaş, bir saat sonunda tansiyonu normale döndükten sonra taburcu edildi. Evine gitmek için bir süre yolun kenarında yürüyen A.K., yolu karşısına geçmeye çalışırken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin A.K.’ye, üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışırken çarptığı iddia edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç