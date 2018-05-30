Hastaneden taburcu olur olmaz otomobil çarptı

Edinilen bilgiye göre, tansiyonu düşen A.K., Balıklıgöl Devlet Hastanesi aciline gitti. Burada tedavi altına alınan vatandaş, bir saat sonunda tansiyonu normale döndükten sonra taburcu edildi. Evine gitmek için bir süre yolun kenarında yürüyen A.K., yolu karşısına geçmeye çalışırken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin A.K.’ye, üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışırken çarptığı iddia edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.