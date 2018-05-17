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17 Mayıs 2018 15:53

Hatalı kazının yeraltı kablolarını patlattığı iddiası

Şanlıurfa’nın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde yürütülen trambüs çalışmaları sırasında kazı yapılırken 3 ayrı noktada şehir aydınlatmasına ait yeraltı elektrik kabloları patlatıldı.

Hatalı kazının yeraltı kablolarını patlattığı iddiası

17 Mayıs 2018 15:53


Son bir ay içerisinde yaşanan 3 ayrı patlamanın yüklenici firmaya ait iş makinelerinin yaptığı hatalı kazılar yüzünden meydana geldiği iddia edildi. Patlatılan kablolar Dicle Elektrik ekipleri tarafından kısa sürede onarıldı.


Her 3 arızadan biri yanlış kazı yüzünden


Son bir yıl içerisinde Şanlıurfa’da yaşanan her 3 arızadan birinin Altyapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) kararlarına uyulmadan gerçekleştirilen yanlış kazılar yüzünden gerçekleştiği bildirildi. Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü yetkilileri, altyapı veya inşaat çalışması yapan kurum veya kuruluşlar tarafından son günlerde de bir çok yerde yeraltı elektrik kablosunun aynı sebeplerle patlatıldığını belirterek, “Şanlıurfa’da trambüs projesinin 1. etap çalışmaları Balıklıgöl, Şanlıurfa Müzesi, Divanyolu Caddesi, Kapaklı pasajı ve Atatürk Bulvarı güzergahında devam etmektedir. Buradaki çalışmaları yürüten yüklenici firmaya ait iş makineleri, yaptıkları hatalı kazılar nedeniyle maalesef Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde şehir aydınlatma şebekesini besleyen yeraltı elektrik kablolarımızı patlatmıştır. Bu yüzden her iki ilçemizde birçok cadde ve sokak karanlıkta kalmıştır. Ekiplerimiz, duruma hemen müdahale ederek gerekli onarımları yapmış ve olabilecek en kısa sürede aydınlatma şebekesini yeniden devreye almışlardır” dedi.


Can ve mal güvenliği açısından önemli


AYKOME’nin kararlarına uygun yapılmayan kazılar yüzünden yer altı elektrik kablolarının zaman zaman ciddi biçimde zarar gördüğüne dikkat çeken Dicle Elektrik yetkilileri, "Bu yüzden arz güvenliği ciddi biçimde risk altına girmektedir. Patlayan her kablonun onarımı tamamlanıncaya kadar vatandaşlar yaşanan bu durumdan olumsuz etkilenmekte, ekonomik kayıplar yaşanabilmektedir. Yeraltı elektrik hatlarının bulunduğu yerlerde kişi, kurum ya da kuruluşların şirketimizin bilgisi dışında kazı yapmaması gerekir. Bu tür çalışmalar daha planlanırken, yeraltı elektrik şebekesinin varlığının dikkate alınması, can ve mal güvenliği açısından da hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple kazıların ya AYKOME’nin bilgisi dahilinde, ya da şirketimize bilgi verilerek yapılması son derece önemlidir" diye konuştu.




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