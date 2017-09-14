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14 Eylül 2017 13:53

Havalimanında karıştırılan cenaze defnedildi

Şanlıurfa yerine Erzincan’a gönderildikten sonra bir başka uçakla Şanlıurfa’ya getirilen Halil Asal’ın cenazesi yakınlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Havalimanında karıştırılan cenaze defnedildi

14 Eylül 2017 13:53


Aydın Söke’de tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden 50 yaşındaki Halil Asal’ın cenazesi, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda karışınca yanlış uçağa konularak Erzincan’a gönderilmişti. Şanlıurfa’ya ise Erzincan’a yollanması gereken bir kadının cenazesi getirilmişti. Halil Asal’ın yakınlarının son anda fark etmesi üzerine ortaya çıkan karışıklık Türk Hava Yolları yetkilileri tarafından giderilerek, cenazeler ilk uçaklarla asıl memleketlerine gönderildi. Şanlıurfa’da yakınları tarafından teşhis edilerek cenazesi alınan Halil Asal, bugün düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlandı.


Asal, öğle namazını müteakiben Yusuf Paşa Camii’nde kılınan namaz sonrası aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye Asal’ın yakınları ve sevenleri katıldı




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