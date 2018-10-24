Hayalleri süsleyen otomobil 31 Ekim'de sahibini buluyor

Şanlıurfa'da bir çok vatandaşın hayallerini süsleyen otomobil kampanyası sona erdi.

Açıldığı günden buyana Şanlıurfa halkının buluşma noktası haline gelen Piazza AVM'nin hesaplı ve kaliteli alışverişleri daha cazip hale getirmek amacıyla düzenlediği otomobil kampanyaları ziyaretçilerini mutlu etmeye devam ediyor. Piazza'ya kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden de gelen ziyaretçiler, 23 Temmuz 2018 tarihinden buyana yaptıkları her 100 TL ve üzerindeki alışverişlerle, son model Suzuki Vitara otomobile sahip olma şansı kazandı. Alışverişlerini artıranlar her 100 TL'lik alışveriş için bir kupon alarak, hayallerini süsleyen otomobile yaklaşma şanslarını yükseltti. Danışma birimine başvurup ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Clup üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçiler, kampanyaya katılım hakkını elde etti.

Hayalleri süsleyen sıfır kilometre otomobilin sahibi olacak talihli, 31 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'de, Milli Piyango İdaresi yetkilileri ve noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. AVM'nin ortak kullanım alanında gerçekleştirilecek çekilişi dileyen AVM ziyaretçileri de izleyebilecekler.