Hayatını kaybeden polis Şanlıurfa'da defnedildi

Batman'ın Sason ilçesinde görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Batman'ın Sason ilçesinde görev yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 44 yaşındaki başpolis İsmail Hadidioğlu'nun cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yakınları tarafından alınan cenaze, daha sonra tekbirler eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğünün aracına alınarak Asri Mezarlığa götürüldü. Burada düzenlenen törenin ardından polis memurunun cenazesi öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından defnedildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen polis memurunun Sason ilçesine yeni tayin edildiği öğrenildi.