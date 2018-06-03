HDP Milletvekili Aday Adayı AK Parti Saflarına Geçti

Gününün büyük bir bölümünü vatandaşlarla geçiren Belediye Başkanı Atilla, 24 Haziran’da yapılacak seçimin önemini anlatıyor. Seçim çalışmalarını sürdüren Menderes Atilla, ilçenin tanınmış simalarından Halil Kesmez ve ailesi ile görüşerek AK Parti saflarına geçmesini sağladı. Halil Kesmez ve ailesi ile bir araya gelen Atilla, ailenin de AK Parti’nin saflarına katılmasıyla güçlerine güç kattıklarını ifade etti.

Kesmez HDP’den aday olmuştu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın girişimleri sonucunda AK Parti saflarına geçen ilçenin ileri gelenlerinden olan Halil Kesmez, önceden HDP saflarında yer alıyordu. Kesmez Ailesi’ne mensup Halil Kesmez ise, 2015 genel seçimlerinde HDP’den milletvekili aday adayı olmuştu.AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile beraber Halil Kesmez ve Ailesi’ni ziyaret eden Atilla, ailenin doğru bir adım attığını ifade ederek kararın hayırlı olmasını diledi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Türkiye düşmanlarının kurdukları tezgahları Kesmez Ailesi’nin gördüğünü ve bundan dolayı AK Parti saflarına katılım sağladıklarını ifade etti. Atilla, "24 Haziran’da yapılacak olan tarihi seçim çalışmalarına devam ediyoruz. Kesmez Ailesi’nin ileri gelenlerinden Halil Kesmez 2015 yılında yapılan genel seçimlerde HDP’den aday adayı olmuştu. Ancak kökenleri olarak devletini ve milletini seven bir ailedir. Bizim girişlerimiz sonucunda Ak Parti’ye katılım sağladılar. Şu anda cereyan eden Haç ile Hilal’ın savaşını görmüşler. Bu savaşta Hilal’in yanında durmak bizim için dini bir vazifedir diyerek Ak Parti saflarına geçtiler. Batılı şer odakları bütün işlerini bırakıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı devirme hesapları yapıyorlar. Sebebi ise, Cumhurbaşkanımızın İslam’a sahip çıkmış olmasıdır. Cumhurbaşkanımız İslam’a ve ümmete sahip çıkmasa, oklar ona çevrilmiş olmazdı. Kesmez Ailesi’de bunu gördüğü için Ak Parti’nin, Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında mücadele edeceğini söyleyerek bizim saflarımıza geçmiştir. Kararın hayırlı olmasını diler, Kesmez Ailesi’ne teşekkür ederim" dedi.

Kesmez Ailesi’nin ileri gelenlerinden Halil Kesmez, aile olarak AK Parti saflarına geçtiklerini ve bu saatten sonra AK Parti saflarında mücadele edeceklerini söyleyerek, "Her insanın hatası olur ve kul hatasız olmaz. Biz kendimiz zaten yıllardan bu yana bu davanın peşindeyiz. Kesmez Ailesi 2002 yılında AK Parti’nin kurucuları arasında yer almıştır. Aile olarak diyoruz ki durmak yok yola devam. Beraber omuz omuza vermek ve düşmanın gözüne kurşunu sıkmak için Ak Parti saflarına katılım kararı aldık. Bugünden sonra aile olarak AK Partide olacağız" diye konuştu.