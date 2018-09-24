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HDP'li İbrahim Ayhan'ın cenazesi Siverek'te toprağa verildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hevler kentinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski HDP Milletvekili İbrahim Ayhan, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hevler kentinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski HDP Milletvekili İbrahim Ayhan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.


IKBY'de hayatını kaybeden eski HDP Milletvekili İbrahim Ayhan'ın cenazesi, Irak'ın Erbil kentinden Siverek Devlet Hastanesi morguna getirildi. Hastane önünde toplanan kalabalık grup sık sık sloganlar attı. Siverek Devlet Hastanesine gelen HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Ayhan'ın ailesine başsağlığı diledi. Ayhan'ın cenazesi yoğun güvenlik önlemleri altında Siverek Göğsügüzel Mezarlığı'na götürüldü. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kalabalığın sık sık terör örgütü lehine slogan atmasından dolayı gerginlik yaşandı. Kalabalığın slogan atmaması yönünde polisin ikazları sonucu sessiz bir şekilde mezarlığa alınan Ayhan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.


Göğsügüzel Mezarlığı önünde barikat kuran polis ekipleri ile slogan atan grup arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı.

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