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11 Haziran 2018 13:55

Her yıl 1 okyanus projesiyle köy okuluna kütüphane

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eğitim ve öğretim yapan Gürakar İlk ve ortaokulunda bir grup iş adamı tarafından her yıl bir il veya ilçede, bir okula kütüphane kazandırmak amacıyla yürütülen ‘Her yıl 1 okyanus projesi’ ile kütüphane kazandırıldı.

Her yıl 1 okyanus projesiyle köy okuluna kütüphane

11 Haziran 2018 13:55


Merkezi İstanbul’da bulunan özel bir şirketin Kurumsal iletişim ve pazarlama ekibi tarafından sürdürülebilir eğitim bazlı kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 3 aylık bir çalışma sonucu kırsal mahalle okuluna 2000 kitap kapasiteli kütüphane kuruldu. Yapılan törenle açılışı yapılan kütüphane, öğrenci ve vatandaşların hizmetine sunulurken, törende öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kurumsal iletişim ve pazarlama şefi Tülay Selen Yüksel, “Projenin en önemli kısmının en önemli özelliği süreklilik sağlayacak olmasıdır. Her yıl Türkiye’nin dört bir yanından gelen kütüphane talepleri tarafımızca incelenecek, ihtiyaç ve konum sırasına göre okullarımız belirlenecektir ve böylelikle ismini verdiğimiz projeyle her yıl mutlaka bir kütüphane kuracağız” diye konuştu




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